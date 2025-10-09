Παύλος Σαράκης: «Κέρδισα στην υπόθεση Novartis 330 εκατομμύρια για το αμερικανικό Δημόσιο»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο ανεξάρτητος Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής, Παύλος Σαράκης, για το τεράστιο ποσό που δήλωσε στο πόθεν έσχες του, από την αμοιβή του για την υπόθεση Νοvartis.

Μιλώντας στο protogtema.gr και την «Πρωτη Λεξη», λέει ότι τα χρήματα φορολογήθηκαν στην Ελλάδα και τονίζει ότι την τελευταία δεκαετία, έχει πληρώσει σχεδόν 15 εκατ. ευρώ σε φόρους.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, μιλάει για τα «χρηματικά βραβεία» που πήραν από τους Αμερικάνους οι μάρτυρες, για την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση, αλλά και για το παρασκήνιο της διαγραφής του, από την Ελληνική Λύση.

Όταν πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκαν τα πόθεν έσχες των πολικών προσώπων, ο Παύλος Σαράκης βρέθηκε στην πρώτη θέση των βουλευτών με τα υψηλότερα εισοδήματα. Δήλωσε πάνω από 18 εκατ. ευρώ, λόγω της αμοιβής του από τους Αμερικάνους, στην υπόθεση Νοvartis.

Ο ίδιος, εξηγεί σήμερα, ότι αυτό ήταν το ποσοστό του, από τον συμβιβασμό που πέτυχε μεταξύ Νοvartis και Αμερικανικού Δημοσίου. Με τη συμφωνία, η Νοvartis πλήρωσε συνολικά 330 εκατομμύρια. Από το 2015 ως σήμερα, έχει πληρώσει, όπως λέει, περίπου 15 εκατ. ευρώ σε φόρους, ενώ δέχεται συνεχείς ελέγχους από την ΑΑΔΕ.

Πέρα από την αμοιβή του κ. Σαράκη, όπως λέει ο ίδιος, πολλά χρήματα πήραν και οι προστατευόμενοι μάρτυρες, με τη μορφή... «χρηματικού βραβείου» από τους Αμερικάνους. Το συνολικό «βραβείο» ξεπέρασε τα 30 εκατ. ευρω.

Ο Παύλος Σαράκης ισχυρίζεται ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο από τους Αμερικάνους, ώστε να μη μιλήσει για την υπόθεση Νοvartis, τονίζει, όμως, ότι ο ίδιος χειρίσθηκε μόνο το Αμερικανικό σκέλος της υπόθεσης, και όχι την έρευνα στην Ελλάδα, με τις καταθέσεις για τους Έλληνες πολιτικούς που αποδείχθηκαν ψευδείς.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι είχε προτείνει να διεκδικήσει χρήματά ΚΑΙ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στα Αμερικανικά δικαστήρια, και θα έχει κερδίσει ένα ανάλογο ποσό, από την εταιρία. Αντίθετα, η υπόθεση ήρθε στα ελληνικά δικαστήρια, και η αγωγή του Δημοσίου σε βάρος της Νοvartis, απορρίφθηκε.

O κ. Σαράκης, υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση για το τι κατέθεσαν οι μάρτυρες για τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, και ότι δεν ενεπλάκη ποτέ σε αυτό το κομμάτι της υπόθεσης.

Για τη διαγραφή του από την Ελληνική Λύση, και την επίθεση του κ. Βελόπουλου σε βάρος του για «αλαζονεία και αμετροέπεια», απαντά ότι ο κ. Βελόπουλος τον θεώρησε απειλή και φρόντισε να τον απομακρύνει.

Δηλώνει ότι δεν θα επέστρεφε στο κόμμα, ακόμη και αν τον καλούσε ο κ. Βελόπουλος, αλλά και έτοιμος να κλείσει την πολιτική του καριέρα στις επόμενες εκλογές και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δικηγορία.