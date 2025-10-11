Παύλος Σαράκης : «Έμαθα από νωρίς ότι η ζωή είναι βιοπάλη και όχι κραιπάλη»

Aυτοδημιούργητος δικηγόρος, πολιτικός και πολέμιος της διαφθοράς, o Αιτωλοακαρνάνας ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, Παύλος Σαράκης, εξηγεί πώς, ξεκινώντας από το μηδέν, κατάφερε να αναπτύξει μια σύγχρονη δικηγορική εταιρεία, με εισοδήματα που ζαλίζουν στο άκουσμά τους...

Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε και με την υπόθεση Novartis και η οικονομική επιτυχία ήρθε ως αποτέλεσμα εξειδίκευσης. Επέλεξε, όπως λέει, να υπηρετήσει τους πολίτες χωρίς εξαρτήσεις, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι το παιχνίδι είναι «σικέ». Δηλώνει αφοσιωμένος οικογενειάρχης και έχει απέχθεια στη διαφθορά, την οποία και μάχεται αδιαπραγμάτευτα.

Γράφτηκε για εσάς: «Ο Παύλος Σαράκης, που εξελέγη με την Ελληνική Λύση, αλλά είναι πλέον ανεξάρτητος, είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, αφού, σύμφωνα με το “πόθεν έσχες" για το οικονομικό έτος 2023, έχει εισοδήματα που ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ. Ο βουλευτής εμφανίζει τόσο υψηλά εισοδήματα λόγω της εξαιρετικά υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευό- μενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis». Τι απαντάτε;

Είμαι μαχόμενος δικηγόρος, εδώ και 30 χρόνια. Είμαι ιδρυτής και βασικός εταίρος στην ομώνυμη δικηγορική εταιρεία, που διαθέτει στο πελατολόγιό της από φυσικά και νομικά πρόσωπα έως ισχυρές κρατικές οντότητες. Όταν ασκείς δικηγορία, όταν αναλαμβάνεις υποθέσεις περίπλοκες και πολυσύνθετες και τις κερδίζεις, τότε είναι εύλογο να διαθέτεις υψηλά εισοδήματα. Η υπόθεση της Novartis στις ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά επικερδής για τη δικηγορική μου εται ρεία, ανάλογη πάντα με τα αμερικανικά δεδομένα.

Η δικηγορία ήταν το προσωπικό σας όνειρο;

Από τα μαθητικά μου χρόνια, όλοι μού έλεγαν ότι αξίζω να γίνω δικηγόρος. Ισως έβλεπαν σε μένα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρίσματα που πρέπει να έχει ένας δικηγόρος. Εγώ, από την άλλη, όντας μέλος μιας οικογένειας βιοπαλαιστών της ελληνικής επαρχίας, ήμουν συνειδητοποιημένος ότι μόνον με σκληρή δουλειά και αναλαμβάνοντας ρίσκα θα μπο ρούσα να κάνω το όνειρο πραγματικότητα.

Από πού είναι η καταγωγή σας;

Από το Αγρίνιο.

Παναιτωλικός, λοιπόν;

Ναι, και φανατικά, «Τίτορμος Αιτωλός ούτος άλλος Ηρακλής».

Στα μαθητικά σας χρόνια έχετε κάνει δουλειές για το μεροκάματο;

Φυσικά, μέχρι και βιομηχανικός εργάτης στην τότε «Μεταλλοπλαστική Αγρινίου». Εμαθα από νωρίς ότι η ζωή είναι βιοπάλη και όχι κραιπάλη!

Αυτοδημιούργητος;

Χωρίς αμφιβολία. Αργησα να αρχίσω να μετράω. Με πάθος επένδυσα στη δικηγορία. Έχτισα από το μηδέν ένα δικηγορικό γραφείο, που σήμερα είναι μια οργανωμένη εταιρεία σε αμερικανικά πρότυπα με διεθνές βεληνεκές. Είμαι υπερήφανος όχι μόνο για τη δικηγορική μας ομάδα, αλλά και για τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμο- νές μας, που όλοι μαζί συνεργάζονται για το μέγιστο δυ νατό αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των εντολέων μας.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Όντας οικονομικά αυτοδύναμος και χωρίς εξαρτήσεις, ήθελα να εκφράσω τις αγωνίες και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας, που κινούνται στον ευρύτερο πατριωτι κοινωνικό χώρο. Γρήγορα, όμως, αντιλήφθηκα ότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι «σικέ», για να χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική έννοια. Γι' αυτό, πλέον αφιερώνω περισσότερο χρόνο στη δικηγορία και πάλι.

Είστε παντρεμένος 20 χρόνια και έχετε δύο κόρες. Περάσατε ποτέ κρίση στον γάμο σας;

Είμαι «εξπέρ» στη διαχείριση κρίσεων. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας και το κίνητρο για μια καλύτερη και ποιοτική ζωή.

Είστε και ζωόφιλος, έχετε ένα σκυλάκι, την Μπέλα, και ένα γατάκι, τον Μαξ. Πώς συνυπάρχουν αυτοί οι δύο;

Είναι τέχνη να συμφιλιώνεις αντιπάλους. Την κατέχω, και πλέον τα δύο συνυπάρχουν αρμονικά.

Θυμάστε κάτι στη ζωή σας που να σας σημάδεψε;

Ναι, όταν, τον Δεκέμβριο του 2007, δέχθηκα δολοφονική επίθεση με καυστικό υγρό από εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος και ηθικούς αυτουργούς διεφθαρμένους του κρατικού μηχανισμού. Τότε ορκίστηκα «όπου σας βρω εσάς και τους ομοίους σας, θα σας συντρίψω». Το έκανα και θα το κάνω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Η διαφθορά είναι το δηλητήριο της κοινωνίας και πρέπει να την πατάξουμε χωρίς φόβο και έλεος!

Πηγή: parapolitika.gr