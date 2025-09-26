Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από τη δολοφονία του - Μνημόσυνο και τρισάγιο στο Καρπενήσι

36 χρόνια πέρασαν από την τραγική ημέρα που δολοφονήθηκε ο αείμνηστος Παύλος Μπακογιάννης, με τρισάγιο και μνημόσυνο που τελέστηκαν στη μνήμη του σήμερα στο Καρπενήσι.

Το ημερολόγιο έδειχνε 26 Σεπτεμβρίου 1989. Πριν από 36 χρόνια ακριβώς, στις 7:58 το πρωί,

δολοφονήθηκε σε ηλικία 54 ετών, ο Βουλευτής Ευρυτανίας Παύλος Μπακογιάννης στο ασανσέρ του γραφείου του, στην οδό Ομήρου. Εξέπνευσε μια ώρα μετά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος.

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, το Καρπενήσι τίμησε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 36 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου τελέστηκε

επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθως, στο παλαιό κοιμητήριο της πόλης, όπου βρίσκεται ο τάφος του, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του αείμνηστου πολιτικού.

Σαν κεραυνός είχε πέσει η είδηση της δολοφονίας του Π. Μπακογιάννη στο Καρπενήσι και την Ευρυτανία, που ο λαός της τον ανέδειξε βουλευτή και εκπρόσωπο του στην Ελληνική Βουλή.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Καρπενήσι μεταδίδει πένθιμη μουσική και ολόκληρη η Ευρυτανία ντύνεται στα μαύρα. Πένθιμα κτυπούσαν οι καμπάνες σε όλη την Ευρυτανία και για πρώτη φορά ο λαός της Ευρυτανίας θρηνεί, το χαμό του ανθρώπου που είχε σταθεί δίπλα του και είχε εμφυτεύσει την πίστη ότι η Ευρυτανία μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Ο Μπακογιάννης είχε κατακτήσει τους Ευρυτάνες με τη μεγαλοψυχία και την αγάπη του. Αγαπούσε τον τόπο που γεννήθηκε και τους ανθρώπους του, ήταν πράγματι όχι μόνο άξιος αγωνιστής, όχι μόνο κοινωνικός και πολιτικός διανοητής, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος και αυτό το τελευταίο ο λαός το εξετίμησε ιδιαίτερα.

Η σορός του Παύλου Μπακογιάννη μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, τη δε Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 1989 και στις 4 μ.μ. ψάλλεται η νεκρώσιμη ακολουθία, ενώ την ίδια ώρα τελείται τρισάγιο στην Ιερή Μητρόπολη Αγίας Τριάδος Καρπενησίου. Tov αποχαιρέτησαν πρώτα ο τότε Πρωθυπουργός Τζανής Τζαννετάκης, ο υπουργός Προεδρίας Αθ. Κανελλόπουλος και ο γενικός γραμματέας του Συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος.

Επίσης εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι από τον Πρωθυπουργό Τζανή Τζαννετάκη, τον υπουργό Προεδρίας Αθ. Κανελλόπουλο, τον γ.γ. του Συνασπισμού Λεωνίδα Κύρκο, τον Πρόεδρο της

Βουλής Αθ. Τσαλδάρη και τον νέο βουλευτή Ευρυτανίας (στη θέση του Π. Μπακογιάννη) Ξενοφώντα Οικονόμου.

Ο ενταφιασμός του δολοφονημένου βουλευτή έγινε την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στο Καρπενήσι. Η νεκρώσιμη πομπή ξεκίνησε συγκροτημένη από το 22ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σε όλο το μήκος της εθνικής οδού απλοί απλοί άνθρωποι του λαού περιμένουν καρτερικά την πομπή για να χαιρετίσουν για στερνή φορά τον Παύλο Μπακογιάννη.

Πηγή: evrytanika.gr