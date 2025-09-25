Παύλος Μαρινάκης: Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που τον απειλούσε μέσω social media - Σχηματίσθηκε δικογραφία

Απειλές μέσω social media δέχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, με την ταυτοποίηση ενός 28χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetoc.gr ο 28χρονος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.