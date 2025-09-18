Παύλος Φύσσας: Η συγκινητική στιγμή που η μητέρα του αφήνει λουλούδια στην προτομή του

Παύλος Φύσσας: Η συγκινητική στιγμή που η μητέρα του αφήνει λουλούδια στην προτομή
Συγκινητική στιγμή λίγο πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για τα 12χρόνια από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας άφησε την τελευταία του πνοή, με τη μητέρα του να αφήνει λουλούδια στην προτομή του.

Η μητέρα του δολοφονημένου, Μάγδα Φύσσα έφτασε στο σημείο που υπάρχει η προτομή του γιους της και άφησε λουλούδια καταχειροκροτούμενη από το πλήθος που βρισκόταν εκεί.

Δάκρυα συγκίνησης από την μητέρα που βρισκόταν στο Κερατσίνι (εκεί όπου η οδός πήρε και το όνομα Παύλου Φύσσα), όταν η ίδια άγγιξε και φίλησε την προτομή του νεκρού παιδιού της.

Η στιγμή που η Μάγδα Φύσσα ακουμπάει συγκινημένη την προτομή του γιου της Παύλου
CNN GREECE / ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Πηγή: cnn.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αλβανία: Χάος στη Βουλή για την υπουργό ρομπότ - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα

Αλβανία: Χάος στη Βουλή για την υπουργό ρομπότ - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην Βουλή της Αλβανίας, με «μήλον της έριδος» το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός, οδηγώντας σε δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα πάνω από το κεφάλι του Έντι Ράμα

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: λουλούδια, μητέρα, Παύλος Φύσσας, προτομή

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;