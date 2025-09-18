Παύλος Φύσσας: Η συγκινητική στιγμή που η μητέρα του αφήνει λουλούδια στην προτομή του

Συγκινητική στιγμή λίγο πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για τα 12χρόνια από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας άφησε την τελευταία του πνοή, με τη μητέρα του να αφήνει λουλούδια στην προτομή του.

Η μητέρα του δολοφονημένου, Μάγδα Φύσσα έφτασε στο σημείο που υπάρχει η προτομή του γιους της και άφησε λουλούδια καταχειροκροτούμενη από το πλήθος που βρισκόταν εκεί.

Δάκρυα συγκίνησης από την μητέρα που βρισκόταν στο Κερατσίνι (εκεί όπου η οδός πήρε και το όνομα Παύλου Φύσσα), όταν η ίδια άγγιξε και φίλησε την προτομή του νεκρού παιδιού της.

Πηγή: cnn.gr