Παξοί: Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού της 4χρονης που πνίγικε σε πισίνα – Απολογούνται τη Δευτέρα

Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού της 4χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2025) σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι της οικογένειας στους Παξούς, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στον ανακριτή.

Και οι τρεις κατηγορούνται ότι εξέθεσαν το παιδί σε κίνδυνο, καθώς βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς την ώρα που η 4χρονη εξαφανίστηκε και πνίγικε σε πισίνα.

Μια εξαφάνιση μέσα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η μικρή έπαιζε στο χολ του σπιτιού προτού εξαφανιστεί ξαφνικά. Η οικογένεια ειδοποίησε την αστυνομία και άρχισε τις έρευνες με τη βοήθεια γειτόνων, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, ο μάγειρας γειτονικής βίλας ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος, μίλησε συγκλονισμένος στον ΣΚΑΪ για τον θάνατο της 4χρονης, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα «τραγικό περιστατικό».

Όπως εξήγησε, το κοριτσάκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και βγήκε από το σπίτι. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων υπήρχε μια βίλα με πισίνα, όπου το παιδί κατευθύνθηκε για να παίξει και κατέληξε μέσα στο νερό, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. «Οι αστυνομικοί προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ, όμως είχαν περάσει ήδη πολλά λεπτά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στους γονείς, είπε ότι αντιλήφθηκαν την απουσία της μικρής γύρω στις 16:00, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο νησί, με όλους τους κατοίκους να συμμετέχουν στις έρευνες. «Τελικά το παιδί βρέθηκε περίπου στις 16:50 από γείτονα, πράγμα που σημαίνει ότι αγνοούνταν για σχεδόν μία ώρα», πρόσθεσε.

Ο κ. Βλαχόπουλος υπογράμμισε ακόμη πως στη βίλα υπήρχαν άνθρωποι, δεν ήταν ακατοίκητη, ωστόσο κανείς δεν βρισκόταν κοντά στην πισίνα για να δει τι είχε συμβεί και να προσφέρει βοήθεια.

newsit.gr