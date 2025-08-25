Παξοί: Η μοιραία διαδρομή που έκανε η 4χρονη Αμέλια για να παίξει στην πισίνα

Η διαδρομή θανάτου που ακολούθησε η 4χρονη Αμέλια στους Παξούς για να παίξει στην μοιραία πισίνα, όπου έχασε τη ζωή της.

Παίρνοντας μαζί της τα ροζ παπούτσια της και το κουβαδάκι της, η 4χρονη Αμέλια έφυγε από το σπίτι της την περασμένη Παρασκευή (22.08.2025), περπάτησε μόνη της περισσότερο από 300 μέτρα στους Παξούς και μπήκε στη βίλα για να δροσιστεί και να παίξει στην πισίνα.

Ούτε η μητέρα, ούτε ο πατέρας, ούτε ο παππούς της δεν κατάλαβαν πως το παιδί έλειπε από το σπίτι του. Το τραγικό νέο που συντάραξε τους Παξούς έγινε γνωστό από τον μάγειρα της βίλας, που βρήκε την 4χρονη μέσα στην πισίνα και χωρίς τις αισθήσεις της.

Τρία 24ωρα μετά τον θάνατο του 4χρονου κοριτσιού, στενοί συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας μιλούν για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Live News.

«Αύριο ήταν τα γενέθλιά του, και θα γίνει η κηδεία. Είναι η χειρότερη μέρα για μας», λέει η γιαγιά της που ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έφυγε τόσο άδικα το εγγονάκι της.

Τη μικρή Αμέλια είδε πρώτος νεκρή στη πισίνα ένας κάτοικος της περιοχής που έπαιρνε μέρος στις έρευνες. Όπως λέει, προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί αλλά δεν τα κατάφερε. «Βγάλαμε πολλά νερά αλλά… ήταν πολύ άσχημο».

Η θεία της 4χρονης περιγράφει για τη στιγμή που έμαθαν πως η μικρή βρέθηκε νεκρή. Όπως λέει η ίδια, εκείνες τις ώρες ετοίμαζαν το πάρτι για τα γενέθλια της που δυστυχώς δεν θα γίνει ποτέ.

«Βρέθηκε το παιδί νεκρό ενώ εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και αρνιά για να κάνουμε το πάρτι για τα γενέθλιά της. Αντί για πάρτι, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι».

Πλάνα από το drone της εκπομπής «Live News» ρίχνουν περισσότερο φως στο πώς η 4χρονη κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή της οικογένειάς της.

Δείτε την μοιραία διαδρομή:

Πώς η 4χρονη κατάφερε να φτάσει ολομόναχο στην πισίνα; Πότε η μικρή Αμέλια ξεκίνησε από το ακίνητο της οικογένειάς της; Τι είχε προηγηθεί και πότε οι στενοί συγγενείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές για την υπόθεση.

Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα κλήθηκαν το πρωί να απαντήσουν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης, που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή στην Κέρκυρα.

«Ετοιμαζόμουν να πάω στη δουλειά, θα με πήγαινε ο άντρας μου, όταν μπήκα για λίγο στο μπάνιο. Η μικρή ήταν στην κουζίνα και ένα λεπτό πριν της είχα δώσει νερό. Βγήκα από το μπάνιο και κατάλαβα ότι το παιδί λείπει. Αφού ψάξαμε στον κήπο με τον άνδρα μου και τον πατέρα μου, τρέξαμε προς τη θάλασσα και ειδοποιήσαμε τις Αρχές», δήλωσε η μητέρα της.

Στους γονείς και στον παππού της 4χρονης είχε ασκηθεί δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι τους υποστηρίζουν ότι δεν κατάλαβαν πως η Αμέλια έφυγε από το σπίτι.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι και η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού για δουλειά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 4χρονη Αμέλια φόρεσε τα παπούτσια και πήρε μαζί της το κουβαδάκι όταν έφυγε από το σπίτι της. Περπάτησε ολομόναχη κι έφτασε στην πισίνα μιας βίλας, μέσα στην οποία δεν βρίσκονταν οι ένοικοί της.

«Τα παιχνίδια αυτά είναι που είχε μαζί, της άρεσαν τα παντοφλάκια της, δεν μας άφηνε να τα πλένουμε, τα ήθελε στα πόδια της».

Όπως υποστηρίζει η γιαγιά της μικρής, η πόρτα του σπιτιού της ήταν κλειστή, σε αντίθεση με εκείνη στην είσοδο της βίλας. «Στο σπίτι η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν ξέρω πώς την άνοιξε».

Η Αμέλια μπήκε στη βίλα και έπεσε στο νερό της πισίνας πιθανότατα για να παίξει. Κανείς δεν ήταν εκεί για να τη βοηθήσει και να τη σώσει, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με τις πληροφορίες η βίλα είχε προσωπικό.

Ο θάνατος της 4χρονης έγινε αντιληπτός 50 λεπτά μετά την εξαφάνισή της, όπως αναφέρουν στενά συγγενικά της πρόσωπα. Όλο αυτό το διάστημα, κάτοικοι της περιοχής και συγγενείς της μικρής έψαχναν για ένα ίχνος της.

«Της κάναμε μασάζ επί τρία τέταρτα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ».

Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, μίλησε για την τραγωδία στο Live News λέγοντας πως της έδιναν τις πρώτες βοήθειες για πάνω από 30 λεπτά.

«Φτάσαμε και ήδη η αστυνομία πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και έκαναν ΚΑΡΠΑ. Μετά αναλάβαμε εμείς με οξυγόνο και συνεχίσαμε για πάνω από μισή ώρα. Τι παιδάκι είχε ήδη διαστολή στις κόρες των οφθαλμών και μάλλον είχε επέλθει ούτως ή άλλως.

Πηγή: newsit.gr