Πάτρα: Ζώα που σώθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε επιτυχημένη «Ημέρα Υιοθεσίας»

Με σύνθημα: «Βρες τον παντοτινό σου φίλο!», ο Δήμος Πατρέων, διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο στην Πλαζ της Αγυιάς, Γιορτή Υιοθεσίας ζώων συντροφιάς, μια εκδήλωση που αγκαλιάστηκε από δεκάδες πολίτες, που έσπευσαν με τις οικογένειές τους σε πολλές των

περιπτώσεων, να δουν τα ζώα αλλά και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να υιοθετήσουν κάποια από αυτά.

Τα συγκεκριμένα, ήταν αδέσποτα, αλλά και ζώα που σώθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη μας. Στην όλη προσπάθεια, ήταν σημαντική η συμβολή της των εργαζομένων

του Δήμου, των Αντιδημάρχων, των εθελοντών, των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, αλλά και απλών πολιτών όλων των ηλικιών, που το προηγούμενο διάστημα είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στο Σταθμό υποδοχής πυρόπληκτων ζώων που οργανώθηκε από τον Δήμο

Πατρέων, που δούλεψαν ακούραστα, για να σώσουν τις ζωές εκείνων που δεν έχουν φωνή να ζητήσουν βοήθεια.

Σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και στην προετοιμασία της, ήταν παρών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ενώ ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την διαχείριση των ζώων συντροφιάς, Διονύσης Πλέσσας, σε σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε όλες τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τους εργαζόμενους, όσοι πρόσφεραν στο σταθμό υποδοχής τις ημέρες της φωτιάς και την διοργάνωση για την επιτυχία της Ημέρας Υιοθεσίας, αλλά κι εκείνους που δουλεύουν στο καταφύγιο του Δήμου για τα αδέσποτα, στο Δρέπανο, κάθε μέρα, όλο τον χρόνο.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε για μια ακόμα φορά, ότι η Δημοτική Αρχή, έχει αναλάβει μια ακόμα μεγάλη ευθύνη, αυτή της διαχείριση των αδέσποτων ζώων, μια ακόμα αρμοδιότητα του κράτους, που μεταφέρθηκε στους Δήμους, χωρίς τους απαιτούμενους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο αγώνας μας είναι συνεχής, και πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις μας, αφού είναι πολλά τα ζώα που εγκαταλείπονται σε καθημερινή βάση, κυρίως νεογέννητα και ηλικιωμένα, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους μας και τους εθελοντές, δεν εγκαταλείπουμε.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, η σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων για θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Αλεξάνδρα Δημοπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων:

Αυτό που έγινε εδώ στην Πάτρα δείχνει τι μπορούν να καταφέρουν οι άνθρωποι, ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με την αρμονική συνεργασία, την ενότητα και την αλληλεγγύη, και με έναν κοινό σκοπό. Τις μέρες που η πόλη μας όπως και η ευρύτερη περιοχή ήταν περικυκλωμένη από τις φλόγες, κινδύνεψαν εκτός από τους ανθρώπους και τα ζώα. Ενώσαμε δυνάμεις ως Δήμος Πατρέων, οργανώσεις, εθελοντές, ομάδες διασωστών και απλοί πολίτες, και καταφέραμε να

σώσουμε ζωές. Τεράστια και συγκινητική η προσφορά, πολύτιμη και υποδειγματική η υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου σε κάθε μας ανάγκη. Πάνω από 200 ζώα σώθηκαν και πέρασαν από τις ομάδες διαχείρισης πυρόπληκτων. Τώρα εδώ σε μια

γιορτή αγάπης, κάνουμε την προσπάθεια υιοθεσίας ζώων που δεν έχουν βρει κάποιον κηδεμόνα και περιμένουν με λαχτάρα να δώσουν και να πάρουν αγάπη. Η πράξη υιοθεσίας είναι μια πολύ δυνατή και υπεύθυνη πράξη. Δίνει σε όλους τη δυνατότητα εκτός των άλλων να δώσουν και να

πάρουν μεγάλη αγάπη. Με τα συνθήματα «Σπιτώστε μια ουρά» και «Βρείτε τον παντοτινό σας φίλο», σας αφήνουμε να ανακαλύψετε και να νιώσετε μόνοι σας κάποια πολύ όμορφα συναισθήματα που κάνουν κι εμάς καλύτερους ανθρώπους. Και όπως είπαμε: «Συνεχίζουμε ενωμένοι για να φτάσουμε το άπιαστο!»

Στην Ημέρα Υιοθεσίας, είχαν ενεργό ρόλο οι πρόσκοποι, αλλά και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαζί με τον ναυαγοσώστη σκύλο τους, που έκαναν επιδείξεις πρώτων βοηθειών σε σκύλους, με χρήση ειδικού προπλάσματος σκύλου, επίσης καλλιτέχνες μαζί με

νηπιαγωγούς έκαναν Face Painting στα παιδιά που το επιθυμούσαν ενώ στον χώρο βρίσκονταν όλες τις ώρες της εκδήλωσης, κτηνίατροι και θετικοί εκπαιδευτές σκύλων, που έδιναν ιατρικές και πρακτικές συμβουλές, για τη δημιουργία φορμών και οργάνωσαν την διαχείριση των αιτημάτων για υιοθεσίες.

Το μήνυμα που βγήκε για μια ακόμα φορά, από την Ημέρα Υιοθεσίας του Δήμου, ήταν: Δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε, δεν εγκαταλείπουμε, στειρώνουμε!