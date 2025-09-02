Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Oι γονείς του 25χρονου εθελοντή στην Πάτρα, ξεσπούν καθώς κατηγορείται για εμπρησμό με την υπόθεση να παίρνει μεγάλες διαστάσεις μέρα με τη μέρα.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, την ώρα που τα προάστια της Πάτρας δοκιμάζονται από το πύρινο μέτωπο, ένας 25χρονος εθελοντής έτρεξε να βοηθήσει. Αρχικά στα Μποζαΐτικα, στη συνέχεια μαζί με ένα φίλο του στην περιοχή του Γηροκομείου.

«Πήγε το παιδί, προσπάθησε να την πατήσει, να σβήσει, έσκυψε, ξανασηκώθηκε, έκανε νόημα στον φίλο του. Κουβαλάγανε νερά, του έκανε νόημα να φέρει δύο μπουκαλάκια, έτρεξε ο φίλος του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, τους φωνάζει ‘φύγετε, θα καείτε’ και φεύγουν τρέχοντας», είπε ο πατέρας του 25χρονου στο MEGA.

Τρεις φωτογραφίες και μία μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, που βρίσκεται στο σημείο, αρκούν για να θεωρηθεί ύποπτος για εμπρησμό. Σύμφωνα με την μαρτυρία του φωτογράφου, ο 25χρονος σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά. Αργότερα συλλαμβάνεται και εδώ και 19 ημέρες κρατείται.

«Από εκατοντάδες μέτρα μακριά με ένα τηλεφακό, κατάλαβε. Έχει τραβήξει 11 φωτογραφίες, επέλεξε να δείξει τις τρεις. Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ο ένας έχει και το όμορο οικόπεδο δίπλα, το οποίο καιγόταν την ώρα που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μας», είπε ο πατέρας του 25χρονου.

Η πυροσβεστική απέκλεισε το ενδεχόμενο του εμπρησμού στο Γηροκομείο στην Πάτρα

Η έκθεση αυτοψίας που έγινε μία ημέρα μετά από την πυροσβεστική, αποκλείει το σενάριο του εμπρησμού: «Κατόπιν επισταμένης έρευνας στην περίμετρο του σημείου αρχικής έναυσης δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη / ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας».

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση και λόγω ενεργού μετώπου στην ίδια περιοχή, ως «αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης, που προκάλεσε τη νέα εστία της πυρκαγιάς».

Μετά την απολογία του 25χρονος προφυλακίστηκε όπως και ο 21ος ετών φίλος του, που κατέθεσε ως μάρτυρας ότι ήταν μαζί του και έσβηναν φωτιές. Και τα δύο παιδιά από τότε μέχρι σήμερα κρατούνται στις φυλακές Αυλώνα.

Ο κρατικός μηχανισμός στην Πάτρα, δεν κατάφερε να προστατεύσει τον φυσικό πλούτο αλλά και τις περιουσίες των κατοίκων. Δύο νέοι άνθρωποι που το προσπάθησαν, σύμφωνα με συγγενείς, αλλά και κατοίκους της περιοχής, βρίσκονται σήμερα άδικα στη φυλακή.

megatv.com