Πάτρα: Βρήκαν πτώμα στην Κοραή

Πτώμα εντοπίστηκε στην Πάτρα, το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το πτώμα βρέθηκε στην οδό Κοραή.

17 Σεπ 2025

