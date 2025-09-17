Δυτική Ελλάδα 17 Σεπ 2025 | 15:30 social-twitter-6 social-facebook-1 social-linkedin-3 social-pinterest-1 mail print Πάτρα: Βρήκαν πτώμα στην Κοραή social-twitter-6 social-facebook-1 social-linkedin-3 social-pinterest-1 mail print Πτώμα εντοπίστηκε στην Πάτρα, το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Το πτώμα βρέθηκε στην οδό Κοραή.thebest.gr ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Περιφέρεια: Συνάντηση Άννας Μαστοράκου με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθών Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Άννας Μαστοράκου με την νεοεκλεγείσα πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθών 17 Σεπ 2025 Ετικέτες: πάτρα, Πτώμα Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας; ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΑΕΚ Μεσολογγίου: Έναρξη της νέας χρονιάς με ακόμη 5 νέες ειδικότητεςΜεσολόγγι: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος ΠαυλάκηςΤεντόγλου: Πρόωρο τέλος στον αγώνα και 11η θέσηΠυρκαγιά στον καταυλισμό Ρομά στη ΝαύπακτοΆκης Τσελέντης: Νέα επαγγελματική σελίδα - άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο! ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Τετάρτη 17-09-2025 | Αρ. φύλ. 6108ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ Ελλάδα Άκης Τσελέντης: Νέα επαγγελματική σελίδα - άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο! Αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ζητά η Τουρκία - Εξέδωσε Navtex Φάρσαλα: Κλείδωσε πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη - Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις