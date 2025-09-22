Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»
Βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, αποτυπώνει την αγριότητα των τριών ανηλίκων κατά την επίθεση σε έναν 16χρονο, την Πέμπτη (18/09) στην Πάτρα.
Διακρίνεται ένας εκ των νεαρών να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές στον 16χρονο, ο οποίος πέφτει στο έδαφος.
Οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09), μετά τις απολογίες τους.
Λίγο μετά τις 11:00, οι τρεις ανήλικοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Οι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του αγοριού, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.
Μετά τις απολογίες τους, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν επίσης αφεθεί ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
Φαίνεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση εις βάρος του 16χρονου.
Ωστόσο, τα χτυπήματα ήταν δυνατά και το θύμα υπέστη κατάγματα στη μύτη και το σαγόνι.
Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.
