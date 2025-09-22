Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- «Τούμπαρε» αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα στη Νέα Εθνική, όταν αυτοκίνητο «τούμπαρε» κοντά στο κτίριο της 6ης ΕΜΑΚ.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22.9.25). Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και το άλλο να καταλήξει σε κάδους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Στο σημείο η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: thebest.gr