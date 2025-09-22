Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- «Τούμπαρε» αυτοκίνητο

Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- «Τούμπαρε» αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα στη Νέα Εθνική, όταν αυτοκίνητο «τούμπαρε» κοντά στο κτίριο της 6ης ΕΜΑΚ.

 

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22.9.25). Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και το άλλο να καταλήξει σε κάδους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Στο σημείο η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: thebest.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οδηγός πυροβόλησε με καραμπίνα στην Πατρών - Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Οδηγός πυροβόλησε με καραμπίνα στην Πατρών - Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Πυροβολισμοί «έπεσαν» στη νέα Εθνική Πατρών - Πύργου, όταν οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

22 Σεπ 2025

Ετικέτες: ανατροπή, εθνική οδός, πάτρα, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;