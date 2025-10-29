Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Πάτρα: Τρεις οι συλλήψεις ανηλίκων μετά τη συμπλοκή – 17χρονος νοσηλεύεται με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στην σύλληψη τριών ανηλίκων ηλικίας 14 και 17 ετών προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι συνεπλάκησαν λόγω οπαδικών διαφορών, και ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικο του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο λαιμό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17,17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 27-10-2025 στην Πάτρα, οι τρεις συλληφθέντες, συνεπλάκησαν λόγω οπαδικών διαφορών και ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά την συμπλοκή ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί και τους τρεις ανήλικους, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 19 εκατοστών.

Παράλληλη, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

*Φωτογραφία αρχείου

