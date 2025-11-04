Πάτρα: Τραυματισμός μαθητή μετά από συμπλοκή ανηλίκων

Άγριο ξύλο µεταξύ ανηλίκων, µε έναν µαθητή τραυµατισµένο, σηµειώθηκε στην οδό Έλληνος Στρατιώτου και Σαρανταπόρου στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη χθες το µεσηµέρι, µετά τη λήξη των µαθηµάτων. Περίοικοι είδαν οµάδα ανηλίκων να τρέχει µε κατεύθυνση την οδό Φαβιέρου και, στο ύψος της Σαρανταπόρου, να αρχίζουν να χτυπιούνται. Ακούστηκαν έντονες φωνές, ενώ τα σπρωξίµατα και τα χτυπήµατα ήταν αλλεπάλληλα. Έντροµοι οι περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνοµία. Στο σηµείο έσπευσαν δύο περιπολικά και άνδρες της οµάδας ∆Ι.ΑΣ., δεδομένου ότι το επεισόδιο κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς ένας µαθητής είχε τραυµατιστεί, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Η Αστυνοµία κατάφερε να συλλάβει έναν νεαρό, τον οποίο προσήγαγε, ενώ αναζητούσε και άλλα άτοµα που συµµετείχαν στο επεισόδιο και είχαν ήδη ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησαν οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας Πατρών, ο συλληφθείς ήταν 15χρονος, ο οποίος είχε πέσει θύµα επίθεσης µαζί µε έναν συνοµήλικό του από οµάδα ανηλίκων (10-15 άτοµα, όπως κατέθεσε στις Αρχές) το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου. Σύµφωνα µε αστυνοµικές πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το απόγευµα του Σαββάτου (01.11.25), όταν οι δύο 15χρονοι προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστα άτοµα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν. Στην συνεχεία, κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνονταν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες, µαζί µε άλλα 13 άτοµα περίπου, τους επιτέθηκαν απρόκλητα µε γροθιές και µπουνιές, ενώ τους τραυµάτισαν στο πρόσωπο µε κλειδιά. Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες στην Ασφάλεια Πατρών από τους γονείς των δύο 15χρονων. Παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες και σχηµατίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Ωστόσο, χθες το µεσηµέρι, το ένα από τα δύο θύµατα της επίθεσης αποφάσισε να «απαντήσει» στην επίθεση που δέχθηκε και έστησε καρτέρι στον δράστη, τον οποίο και χτύπησε, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί.

Με εντολή του Εισαγγελέα, κρατήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραµέληση εποπτείας ανηλίκου. Επίσης, συνελήφθη ένας ακόµη ανήλικος, ο οποίος πήγε να βοηθήσει τον φίλο του, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση χθες το µεσηµέρι, κρατώντας σιδερολοστό.

