Πάτρα: Τούμπαρε εκσκαφέας μέσα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Σαν από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύμα ο πρωί της Τετάρτης (27.8.25) στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας όπου τούμπαρε εκσκαφέας.

Όπως αναφέρει το flamis.gr στο σημείο που είχε πρόσφατα ξεσπάσει φωτιά χειριστής εκσκαφέα εκτελούσε εργασίες, όμως κάτι συνέβη και το βαρύ μηχάνημα ανετράπη. Συγκεκριμένα, έπεσε στα πλάγια αλλά, ευτυχώς, ο χειριστής του δεν υπέστη τραυματισμό. Ωστόσο όλοι τρόμαξαν και στο σημείο υπήρξε αναστάτωση. Γερανός θα αναλάβει να σηκώσει τον εκσκαφέα.