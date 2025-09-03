Πάτρα: Την Πέμπτη 4/9 η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα – Στον Εισαγγελέα ο οδηγός του ΙΧ

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο Πέμπτη 4/9 οικογένεια, συγγενείς και φίλοι στον Δημήτρη Λιόπετα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα το πρωί της Τρίτης.

Ο 27χρονος ενώ οδηγούσε κανονικά στον δρόμο του επί της Εθνικής, στο ύψος της οδού Αμερικής, ο οδηγός ενός ΙΧ που εκινείτο προς Πάτρα, έκανε αναστροφή για να κατευθυνθεί προς το Ρίο.

Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός φορούσε κράνος άφησε την τελευταία του πνοή μετά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.

Πηγή: tempo24.news