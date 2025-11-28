Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, 2025
Πάτρα: Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν σε περιοχή της Πάτρας, την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, μια 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: protothema.gr

