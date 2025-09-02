Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό στην Αγυιά – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα

Στη σύλληψη ενός 14χρονου ημεδαπού για εμπρησμό προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα, τον οποίο προσήγαγαν σήμερα το πρωί, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς στις παρυφές του Προαστιακού στην Αγυιά.

Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο ακόμη ανήλικους αλλοδαπούς.

Για το περιστατικό κάλεσαν την Αστυνομία κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έφθασαν και αστυνομικοί καθώς οι περίοικοι εντόπισαν ένα άτομο στο σημείο να κινείται ύποπτα.

Για λίγη ώρα ο Προαστιακός σταμάτησε την λειτουργία του.