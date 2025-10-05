Πάτρα: Συναγερμός σε σχολείο - Μαθητής Δημοτικού προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Συναγερμός σε σχολείο στην Πάτρα καθώς μαθητής της τρίτης τάξης δημοτικού προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας.

Συστήνεται πάντως στους γονείς και τους μαθητές η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους. Η ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για την πρόληψη.

