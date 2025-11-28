Πάτρα: Συγκλονίζει θάνατος της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα

Συγκλονίζει την Πάτρα ο θάνατος της Δήμητρας Λιοπέτας, που “έφυγε” σε ηλικία 26 ετών

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας θρηνεί την πρόωρη απώλεια της Δήμητρας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 26 ετών. Η κοπέλα ήταν κόρη του Βασίλη Λιόπετα, αδελφού του Νίκου Λιόπετα.

Η οικογένεια δέχεται το δεύτερο σοβαρό πλήγμα μέσα σε λίγους μήνες, καθώς πριν περίπου τρεις μήνες είχε χάσει τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η διπλή τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της οικογένειας Λιόπετα για τις ανείπωτες αυτές απώλειες.

