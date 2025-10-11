Πάτρα: Συγκλονίζει η αδερφή της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς - «Στον βωμό της αγάπης δεν δικαιολογούνται όλα»

Συγκινητικά τα λόγια της Μαριάννας, αδερφή της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς από την Πάτρα, την οποία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο σύντροφός της, τον Νοέμβριο του 2024.

Μιλώντας στην ρεπόρτερ του ERTNews, Αθανασία Σταμοπούλου, περιέγραψε με βαθιά συγκίνηση και αξιοπρέπεια τον πόνο της οικογένειας, μεταδίδοντας το μήνυμα που άφησε πίσω της η αδελφή της: ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και ότι η κοινωνία είναι πια έτοιμη να ακούσει.

«Υπάρχουν πλέον φορείς, υπάρχουν αφτιά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Η ζωή έχει αξία και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε γυναίκα», τόνισε με νόημα η Μαριάννα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στις άδικες κατηγορίες που ακούστηκαν για την αδελφή της: «Ακούσαμε εχθές ότι η αδελφή μου ήταν ανήθικη… Αυτά τα λόγια πλήγωσαν βαθιά και επηρέασαν την υγεία της μητέρας μας. Η Γαρυφαλλιά ήταν ένα δοτικό και καλό παιδί. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει τη μνήμη της».

Η Μαριάννα μίλησε επίσης για τη στάση του δράστη, λέγοντας ότι δεν είχε την ευθιξία να ζητήσει συγγνώμη, ούτε καν να κοιτάξει την οικογένεια στα μάτια.

Παρά την απώλεια, υπογράμμισε πως νιώθουν κάποια δικαίωση: «Η Γαρυφαλλιά δεν θα γυρίσει πίσω. Όμως άφησε πίσω της ένα μήνυμα: κάθε γυναίκα που κακοποιείται, πρέπει να μιλάει. Πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει στήριξη».

Και κατέληξε: «Στον βωμό της αγάπης δεν δικαιολογούνται όλα. Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι – η αγάπη έχει μόνο φως».