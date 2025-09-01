Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο οδηγός της μηχανής που “θέρισε” την “γιαγιά ηρωΐδα” και τραυμάτισε σοβαρά την 8χρονη

Σήμερα αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί ο 46χρονο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 85χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου , ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και η 8χρονη, που μαζί της επιχείρησε να διασχίσει την παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα.

Στον οδηγό της μηχανής έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος διαμένει στην Αθήνα, ωστόσο, είχε έλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάτρα προκειμένου να επισκεφθεί την αδελφή του.

Στο μεταξύ παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο η 8χρονη Μαρία καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Η μικρή σώθηκε από την αυτοθυσία της “γιαγιάς Τιτίκας” , όπως την έλεγε, όταν ουσιαστικά η ηλικιωμένη γυναίκα έκανε το σώμα της “ανθρώπινη ασπίδα” βλέποντας την μηχανή να έρχεται κατά πάνω τους.

Εξάλλου, αύριο Τρίτη θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της 85χρονης, που έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

