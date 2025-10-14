Πάτρα: Στο Νοσοκομείο ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος! Καταγγέλλει ότι τον χτύπησαν απεργοί στο Αρχαίο Ωδείο

Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση απεργών στο Αρχαίο Ωδείο στην Πάτρα

Σοβαρό επεισόδιο σήμερα το πρωί στο Αρχαίο Ωδείο Πατρών, όταν σύμφωνα με καταγγελία του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και με βάση βίντεο που ο ίδιος τράβηξε εκείνη την ώρα του επιτέθηκαν μέλη παράταξης ενώ έκανε ρεπορτάζ στο Αρχαίο Ωδείο.

Όπως ο ίδιος μας δήλωσε βιντεοσκοπούσε κινητοποίηση της παράταξης σε βάρος υπαλλήλων του Αρχαίου Ωδείου οι οποίοι ήσαν απεργοσπάστες. Κάποια στιγμή μέλος της παράταξης τον πλησιάζει και του ζητά εξηγήσεις για ποιο λόγο βιντεοσκοπεί.

Ο δημοσιογράφος τους λέει ότι βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και καλύπτει την κινητοποίηση, η ένταση συνεχίζεται και τότε, σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε στην αστυνομία σε βάρος του επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας αλλά και άλλων διαδηλωτών, τον χτύπησαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γροθιές ενώ του έσκισαν και το μπουφάν.

Στη συνέχεια κατέφυγε σε ένα γειτονικό κατάστημα για να ξεφύγει, ενώ κάλεσε και την Αστυνομία. Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος μετά τη μήνυση που κατέθεσε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και προκειμένου να εξετασθεί από ιατροδικαστή. Εχει κατονομάσει μόνο τον επικεφαλής της ομάδας, ενώ στο βίντεο που διαθέτει φαίνονται και άλλα πρόσωπα, χωρίς να γνωρίζουμε αν κάποιο από αυτά τον χτύπησε.

Η Αστυνομία αναζητά τον επικεφαλής της παράταξης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

flamis.gr