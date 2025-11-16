Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από την Πάτρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλο ανήλικο

Το περιστατικό ξυλοδαρμού στην Πάτρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) όταν ένας 17χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε σε 16χρονο, ενώ βρισκόταν στην πλατεία των Συχαινών. Τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει αιμορραγία.

Ο νεαρός ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του που με την σειρά του το κατήγγειλε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

Να σημειωθεί πως σε διάστημα ενός μηνός έχουν σημειωθεί 17 τουλάχιστον περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας, με συλλήψεις που αφορούν χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και πολλά ακόμη κακουργηματικού χαρακτήρα.

newsit.gr

