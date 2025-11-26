Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 12χρονος μαθητής μετά από ρίψη κροτίδας σε Γυμνάσιο του Ρίου

Στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 12χρονος μαθητής μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολικό συγκρότημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο του Ρίου την ώρα που το σχολείο λειτουργούσε κανονικά όταν άγνωστος, τουλάχιστον προς το παρόν, πέταξε κροτίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί, στο αυτί, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία.

Σχηματίστηκε εν τέλει δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άγνωστου κατηγορούμενου, διότι χθες το πρωί, μέσα σε Γυμνάσιο στο Ρίο Πατρών, έρριψε κροτίδα, με αποτέλεσμα 12χρονος μαθητής, να τραυματιστεί στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.