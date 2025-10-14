Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν δίπλα από σχολείο - Από τύχη δεν τραυματίστηκαν μαθητές

Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός στην Πάτρα, από σοβάδες που έπεσαν δίπλα από σχολείο.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τρίτης (14.10.25) σοβάδες έπεσαν από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Κανακάρη, μεταξύ των οδών Αράτου και Κολοκοτρώνη.

Να σημειωθεί πως ακριβώς δίπλα λειτουργεί Γυμνάσιο και εκείνη την ώρα δεκάδες μαθητές προσέρχονταν για τα μαθήματά τους.

Ευτυχώς σαν από θαύμα, την ώρα της πτώσης των σοβάδων, κανένας μαθητής δεν περνούσε από το σημείο.

Άμεσα έφθασε περιπολικό και τοποθέτησε απαγορευτική κορδέλα για να αποφευχθεί τραυματισμός από νέα πτώση κομματιών τσιμέντου.

Πηγή: tempo24.news

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi