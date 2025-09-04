Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και πλήθος πολιτών αποχαιρετούν τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα, τον άτυχο νέο στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής.

Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, ενώ η συγκίνηση είναι διάχυτη, με βουβό πόνο και δάκρυα για τον ξαφνικό χαμό του Δημήτρη.

Το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 27χρονο

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας 39χρονος οδηγός Ι.Χ., κάτοικος Αιγίου, ο οποίος είχε στο όχημά του τα δύο ανήλικα παιδιά του, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Ο Δημήτρης, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με τη μοτοσικλέτα του, δεν κατάφερε να αντιδράσει και συγκρούστηκε σφοδρά με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, σκορπώντας θλίψη σε όσους τον γνώριζαν.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο 39χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Η Πάτρα πενθεί

Η απώλεια του Δημήτρη έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για τον χαρακτήρα και το χαμόγελό του, και το άκουσμα της τραγικής είδησης έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς. Από το βράδυ της Τρίτης, άνθρωποι αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της τραγωδίας, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ένας νέος με τόσα όνειρα και προσδοκίες έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

thebest.gr