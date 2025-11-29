Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 26χρονη Δήμητρα Λιόπετα – “Έσβησε” στην αγκαλιά της μάνας της

Στην Πάτρα σήμερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 26χρονη Δήμητρα Λιόπετα, που “έσβησε” στην αγκαλιά της μάνας της μετά από μάχη που έδινε με ασθένεια

Βαρύ πένθος για την οικογένεια Λιοπέτα, η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έρχεται αντιμέτωπη με δεύτερη μεγάλη απώλεια, μετά το χαμό του 27χρονου Δημήτρη, γιου του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ..

Πριν περάσουν τρεις μήνες από το τραγικό συμβάν, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή η 26χρονη Δήμητρα, κόρη του αδελφού του Νίκου, Βασίλη Λιοπέτα, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή. Εδώ και 4 χρόνια ταλαιπωρούνταν από την ασθένειά της και έδινε μάχη. Ξεψύχησε στα χέρια της αγαπημένης της μητέρας.

Η κηδεία της θα γίνει σλημερα ώρα 3 μ.μ. από τον Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

