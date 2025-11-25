Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγών στην Πατρών-Πύργου – Οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε

Δύο νταλίκες συγκρούστηκαν νωρίτερα σήμερα Τρίτη 25/11 έξω από την Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της ΒΙΠΕ, με αποτέλεσμα ένας οδηγός, ο οποίος είναι εργαζόμενος της «ELPACK», να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στον απεγκλωβισμό του, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σοβαρής σύγκρουσης.

Οι νταλίκες υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Το ένα από τα δύο φορτηγά «δίπλωσε» στο δρόμο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων.

