Πάτρα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Δημήτρη Λιόπετα (εικόνες)

Η Πάτρα αποχαιρετά τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα που «έφυγε» τόσο άδοξα από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών συγγενείς φίλοι και πολλοί συμπολίτες βρέθηκαν από νωρίς προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στον ανθυποπλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο της Τρίτης στη διασταύρωση της ΝΕΟ με την Αμερικής.

Στο μεταξύ κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε τον θάνατο άσκησε η Εισαγγελία της Πάτρας στον οδηγό του ΙΧ που το πρωί της Τρίτης, έκανε αναστροφή στην οδό Αμερικής και ΝΕΟ Πατρών Αθηνών με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή που οδηγούσε ο Δημήτρης Λιόπετας και να προκαλέσει τον θάνατό του.

Ο οδηγός εμφανίστηκε χθες στον εισαγγελέα λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή, στο μεταξύ κρατείται στην Αστυνομικό Διεύθυνση Αχαϊας.

Ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δήλωση μέχρι την απολογία του. Στο αυτοκίνητό του επέβαινε με τα δύο από τα τρία παιδιά του, έκανε αναστροφή, χτύπησε τη μηχανή, σταμάτησε, περίμενε το ασθενοφόρο και όταν οι διασώστες ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και έφυγαν για το Νοσοκομείο, ακολούθησε και εκείνος.

Συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών έξω από το Νοσοκομείο Ρίου. Πρόκειται για άνδρα πολύ γνωστό στην Αιγιάλεια, παλαιότερα εργαζόταν σε πασίγνωστο καλοκαιρινό μπαρ της περιοχής, ενώ ασχολείται και με το αυτοκίνητο. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος για το γεγοινός ωστόσο δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση.

Πηγή: tempo24.news