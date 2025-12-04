Πάτρα – Πύργος: Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν επίσημα τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

Παραδόθηκε σήμερα επίσημα στην κυκλοφορία το σύνολο του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, καθώς η ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, το συγκεκριμένο τμήμα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα, από το Μιντιλόγλι, και φτάνει μέχρι τον Αλισσό, συνδέεται πλέον με τα 65 χιλιόμετρα που δόθηκαν στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και αποτελούν πλέον ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Στις 14.00 αναμένεται να γίνουν και τα επίσημα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Στην παράδοση παραβρέθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας.

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό σκέλος του α’ τμήματος -συνολικά 21 χλμ- του αυτοκινητόδρομου που υλοποιήθηκε από την ΑΒΑΞ. Η ιδιαιτερότητα του έργου εστιάζεται στις σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές, στο γεγονός ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν πάνω στην παλαιά χάραξη, με ταυτόχρονη συνεχή ροή κυκλοφορίας, καθώς και στις ακραίες καιρικές συνθήκες των 120 τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρόλα αυτά το έργο παραδόθηκε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος από την ΑΒΑΞ εργάστηκαν 500 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων. Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί της όλης διαδικασίας:

– 52 αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν

– 1 εκατ. κυβικά μέτρα ήταν περίπου οι χωματουργικές εργασίες που εκτελέστηκαν

– 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκαν

– 7.500 τόνοι οπλισμού σιδήρου τοποθετήθηκαν

– 28 χιλιόμετρα πασσάλων κατασκευάστηκαν

– 25 χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και τηλεματικής εγκαταστάθηκαν

– 150 οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών χρησιμοποιήθηκαν

Η παράδοση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός, σηματοδοτεί τη σύνδεση του ενιαίου άξονα Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού. Η Πατρών – Πύργου ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες των νομών Κορινθίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και των νησιών της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.