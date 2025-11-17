Πάτρα-Πύργος: Σχεδόν έτοιμος ο αυτοκινητόδρομος – Πότε δίνονται στην κυκλοφορία τα 10 τελευταία χλμ

Αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, που αλλάζει ριζικά τις μετακινήσεις στην Πελοπόννησο, πραγματοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος περνά πλέον στην τελική της φάση, με το τελευταίο τμήμα των περίπου 10 χιλιομέτρων να βρίσκεται υπό τελικές εργασίες σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστο Δήμα, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός δήλωσε ότι το το τελευταίο τμήμα μήκους 10 χλμ. θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γνωρίζουμε και την ακριβή ημερομηνία παράδοσης.

Το εν λόγω τμήμα, μάλιστα, ολοκληρώνει ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της χώρας, και αναμένεται να αναβαθμίσει συνολικά τις μετακινήσεις, τη συγκοινωνιακή ροή και τη διασύνδεση της Δυτικής Πελοποννήσου, επιταχύνοντας σημαντικά τους χρόνους και αυξάνοντας δραστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.

Αυτή τη στιγμή, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός, στο εργοτάξιο βρίσκονται πάνω από 475 εργαζόμενοι.

Σημειώνεται πως ο νέος άξονας ενώνει απρόσκοπτα την Πάτρα με τον Πύργο, μειώνοντας τη διάρκεια της διαδρομής έως και 40 λεπτά, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία πολύ πιο άνετη, σταθερή και ασφαλή. Με την παράδοση του τελικού τμήματος, η πρόοδος του έργου θα πλησιάσει το 100% έπειτα από την παράδοση των πρώτων 65 χιλιομέτρων από τον Αλισσό έως τον Πύργο τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας ένα από τα πλέον καθοριστικά βήματα για τη σύγχρονη συγκοινωνιακή εικόνα της Πελοποννήσου.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, έχει ταχύτητα σχεδιασμού περίπου 120 χλμ./ώρα, ενώ περιλαμβάνει οκτώ κόμβους, δεκάδες τεχνικά έργα και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Η ολοκλήρωσή του διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα για τους οδηγούς, καθώς πλέον το ταξίδι από την Αθήνα έως τον Πύργο πραγματοποιείται σε λιγότερο από τρεις ώρες. Στο έργο ενσωματώνονται δύο μετωπικοί σταθμοί διοδίων, σε Κάτω Αχαΐα και Χανάκια), καθώς και δύο πλευρικοί σε Κάτω Αχαΐα και Αμαλιάδα ενώ η χρέωση ορίζεται μέσω χιλιομετρικής απόστασης. Το τεχνικό αποτύπωμα του έργου περιλαμβάνει επίσης 27 άνω και 37 κάτω διαβάσεις, 150 οχετούς, καθώς και τοίχους αντιστήριξης συνολικού μήκους 7.250 μέτρων, αποδεικνύοντας την κλίμακα και τη σημασία του εγχειρήματος.

Σημαντική πτυχή της λειτουργικής αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου αποτελούν και οι υποστηρικτικές υποδομές για τους οδηγούς, μεταξύ των οποίων δύο σύγχρονοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών σε Καράϊικα και Πύργο — και στις δύο κατευθύνσεις — καθώς και δύο σημεία εξυπηρέτησης πελατών στους σταθμούς διοδίων.

Επιπλέον, προβλέπεται εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στον Πύργο, το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, με στόχο την άμεση, τεχνικά προηγμένη και επιχειρησιακά αποτελεσματική παρακολούθηση του άξονα.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν συμπεριληφθεί εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις καθώς και έργα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, τα οποία αναμένεται να προσδώσουν επιπλέον επίπεδα ασφάλειας και λειτουργικότητας για τις τοπικές κοινωνίες, μειώνοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του άξονα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: carandmotor.gr