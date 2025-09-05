Πάτρα: Προφυλακιστέος ο οδηγός για το τροχαίο με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός του ΙΧ που έκανε αναστροφή στην Εθνική οδό στο ύψος της οδού Αμερικής με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας.
Στον ανακριτή υποστήριξε ότι ήθελε να πάει στο Νοσοκομείο όπου ήταν η γυναίκα του με το ένα παιδί του.
Δήλωσε μετανοιωμένος και συντετριμμένος.
Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Χρήστος Τσόλκας δήλωσε ότι ο εντολέας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια.
Ο δικηγόρος της οικογένειας Λιόπετα, Παναγιώτης Μεταξάς τόνισε πώς ο κατηγορούμενος έκανε μία μοιραία αναστροφή, η πράξη του ήταν κακουργηματική και ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενη η προφυλάκισή του.
Ο 39χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως αναφέρει το tempo24.news.gr.
