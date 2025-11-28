Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας και του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»

Στην Πάτρα η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς».

Η ανακοίνωση:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συνδιοργανώνουν Συνέντευξη Τύπο με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι στόχοι, το πλαίσιο υλοποίησης και οι καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής παιδείας και την πρόληψη τροχαίων συμβάντων που αφορούν παιδιά και εφήβους.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.