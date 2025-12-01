Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εκ Βακχείας Μονογένεση – η συμπεριληπτική»

«Εκ Βακχείας Μονογένεση – η συμπεριληπτική», τιτλοφορείται η ποιητική συλλογή της Σοφίας Δευτερίγου, η παρουσίαση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η εταιρεία συμπεριληπτικών τεχνών Starthands και οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν στην Πάτρα την ποιητική συλλογή της Σοφίας Δευτερίγου με τίτλο «Εκ Βακχείας Μονογένεση» η συμπεριληπτική, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην Αγορά Αργύρη.Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, εκπρόσωποι οργανισμών και ωφελούμενων μελών, μεταξύ των οποίων, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας.

Για το βιβλίο και την ψηφιακή προσβασιμότητα με καθολική προσέγγιση θα μιλήσουν:

Κεντρική ομιλήτρια η Ποιήτρια – Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – Δημιουργός περιεχομένου προσβασιμότητας Σοφία Δευτερίγου,

η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη,

η Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος Αντιγόνη Σωτηρχοπούλου,

η MSc Εκπαιδευτικός Κωφών-Βαρηκόων, Προϊσταμένη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων Πάτρας, Αγγελική Νικολοπούλου,

και η C.E.O της Victorious Network, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Hanson Robotics – ρομπότ Σοφία, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, Ανδριανή Μανέττα

Συντελεστές εκδήλωσης:

Συντονίστρια: η δημοσιογράφος Ευτυχία Λαμπροπούλου

Ρεσιτάλ ποίησης και όπερας η σοπράνο Άννυ Φασσέα, σολίστ ο Ηλίας Ίων Λιβιεράτος και πιανίστρια η Κυριακή Κουντούρη

Απαγγελίες ποιημάτων : οι ηθοποιοί κ. Σαββιδάκης, Ελ. Σαλαμπάση, Θ. Σιάρκου, Γ. Σκαφιδά.

Εκφωνητής του κοινωνικού μηνύματος προσβασιμότητας: ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός.

Σκηνοθέτης : ο Κώστας Κιμούλης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε HD, με παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από την εταιρεία Hands Up.

Με την υποστήριξη: Δήμου Πατρέων, Πανεπιστημίου Πατρών, Starthands, MEP Hellas, Hands Up, Φάρου Τυφλών Ελλάδος, Bitmyjob, Deja Vu Pictures, Athenaeum Ωδείο

Χορηγός επικοινωνίας : Περιοδικό Πατρινόραμα

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς

Η πρόσκληση: