Πάτρα: Παρέμβαση Εισαγγελέα για την παραβατικότητα ανηλίκων

Σημαντική εισαγγελική παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης παραβατικότητας ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Γνώμη», ο κ. Μάστακας, ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών να αναλάβει δράση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης.

Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται από την κοινοποίηση της από 22/2/2024 διάταξης της Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ευσταθίας Καπαγιάννη, η οποία τονίζει ότι η εγκληματικότητα των ανηλίκων αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με αστυνομικά ή δικαστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεργασία και συντονισμένη παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων.

Ο κ. Μάστακας ζητά την άμεση κινητοποίηση του Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση δράσεων. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι επιμελητές ανηλίκων, αλλά και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα περιορίσουν την ανήλικη παραβατικότητα τόσο εκτός όσο και εντός σχολικών χώρων.

Η ανησυχία εντείνεται μετά το πρόσφατο σοκαριστικό περιστατικό, όπου πέντε έφηβες ανάγκασαν μια 14χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια, καταγράφοντας μάλιστα τη σκηνή σε βίντεο.

Το γεγονός αυτό αλλά και όσα συνέβησαν με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου λίγες ώρες μετά, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις εισαγγελικές αρχές, που βλέπουν το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ακόμα και σε σχολεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μάστακας σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Παράλληλα, αναμένεται να έχει επαφές με τοπικούς φορείς και τις διωκτικές αρχές, ώστε να υπάρξει στοχευμένη και συντονισμένη δράση.