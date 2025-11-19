Πάτρα: Οργανωμένο «εργαστήριο» καλλιέργειας κάνναβης εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών σε οικία

Οργανωμένο «εργαστήριο» καλλιέργειας κάνναβης εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών σε οικία στην Πάτρα, συλλαμβάνοντας έναν αλλοδαπό ενώ αναζητείται συνεργός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18.11.25), όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, ενώ ταυτόχρονα αναζητείται ένας ακόμη κατηγορούμενος. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από την διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Για την ίδια υπόθεση, αναζητείται για να συλληφθεί ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς έξω από την οικία του ο αλλοδαπός άνδρας και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δυο κατηγορούμενων, σε αποθηκευτικούς χώρους και σε όχημα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν :

-10- κιλά και -730- γραμμάρια κάνναβης,

-90- δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου τα δυο μέτρα καθώς και σπόρους κάνναβης,

-2- πιστόλια, με ισάριθμους γεμιστήρες που έφεραν -10- φυσίγγια.

-201- σφαίρες 9mm,

-41-λάμπες, -5- ανεμιστήρες, -9- μετασχηματιστές,-2- τροφοδοτικά, -1- φίλτρο μεξαερισμού και -1- λειτουργικό θερμόμετρο,

-1- κινητό τηλέφωνο, -1- κάρτα κινητής τηλεφωνίας και -2- τηλεκοντρόλ (γκαραζόπορτας και συρόμενης πόρτας),

-160- λίτρα φυτόχωμα, -2- φιαλίδια μυκητοκτόνα, -35- λίτρα λίπασμα,

-85- ευρώ,

-1- αυτοκίνητο.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη συγκομιδή και την διακίνηση των ναρκωτικών (δενδρύλλια και ποσότητες κάνναβης) εκτιμάται ότι ξεπερνά τις -140.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου κατηγορούμενου βρίσκονται σε εξέλιξη. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.