Πάτρα- Οπαδική βία: Σήμερα η απολογία του 17χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικό του

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στα Δικαστήρια της Πάτρας ο 17χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικό του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό. Ο ανήλικος είχε λάβει προθεσμία για την απολογία του και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών, οι οποίοι είχαν επίσης συλληφθεί για συμμετοχή στο περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Πάτρας, όταν οι τρεις ανήλικοι ενεπλάκησαν σε καβγά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας 17χρονος φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά στον λαιμό τον συνομήλικό του, αποπειρώμενος να τον σκοτώσει.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε από φίλο του σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε η αστυνομία.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Στο σπίτι του 17χρονου δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 19 εκατοστών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε στην επίθεση. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια του καβγά, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων.

