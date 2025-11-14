Πάτρα: Ολοσχερής καταστροφή κτιρίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο μετά από πυρκαγιά

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη βιομηχανικό κτίριο στην οδό Γλαύκου, στην Πάτρα, παρά τις συντονισμένες και πολύωρες προσπάθειες της Πυροσβεστικής να θέσει υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (13.11.25).

Όπως αναφέρει το thebest.gr, oι πυροσβέστες, αν και δεν κατάφεραν να σώσουν το κτίριο, αποσόβησαν τον κίνδυνο να επεκταθούν οι φλόγες στις γειτονικές επιχειρήσεις εντός του ΒΙΟΠΑ.

Ο αρχικός συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9 μ.μ., όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε συνεργείο της Mercedes, κοντά στην οδό Γλαύκου.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, δίνοντας μάχη με το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο στο συνεργείο όσο και σε παρακείμενη επιχείρηση.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

