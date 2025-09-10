Πάτρα: Οι μαρτυρίες και τα σημάδια που αγνοήθηκαν, το πόρισμα Γκότση για το 2,5 μηνών βρέφος

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για το 2,5 μηνών βρέφος που κατέληξε στην Πάτρα το 2013, με τις αποκαλύψεις για το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της υπηρεσίας της Πάτρας, το βρέφος, έφερε σημάδια κακοποίησης, όμως παρά τα σημάδια ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου όσο αυτό βρισκόταν ακόμη στη ζωή, το οποίο 5 μέρες μετά κατέληξε.

Το πόρισμα Γκότση για τον θάνατο του βρέφους.

Κεφαλαιματώματα: Τα αποδίδει στη λοίμωξη

Ταρακούνημα: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα.

Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.

Παλιά κατάγματα στα πλευρά: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.

Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

31/12/2012: Βγάζουν τις φωτογραφίες με τις μελανιές.

3/1/2013 Το εξετάζει ο Γκότσης στο νοσοκομείο και περιγράφει κηλίδες λευκοκίτρινης χροιάς.

8/1/2013 «Καταλήγει» το βρέφος. Ο Γκότσης δεν βλέπει κανένα σημάδι στη σορό.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε στην εκπομπή και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γιατί έχουμε εμφανείς κακώσεις».

Το χρονικό

Όπως αναφέρεται στον φάκελο της υπόθεσης, το βρέφος είχε εισαχθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Εκεί όμως οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος, αλλά και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο Ανδρέας Ηλιάδης, ανακάλυψαν ότι υπάρχαν βαριές κακώσεις στο κεφάλι του μωρού, όπως και χτυπήματα εξωτερικά σε όλο του το σώμα ενώ η ακτινογραφία έδειξε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά του και βρέθηκε και αιμορραγία στα μάτια του έπειτα από βυθοσκόπηση.

Παρά τις ενδείξεις, οι γονείς του επικαλέστηκαν στο δικαστήριο το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση για θάνατο από παθολογικά αίτια κι η υπόθεση έκλεισε. Η εκ νέου διερεύνηση, ξυπνά πρόσφατες μνήμες από τις υποθέσεις της Πισπιρίγκου και της Μουρτζούκου.

Η κακοποίηση των 4 παιδιών

Το εκτενές ρεπορτάζ της εκπομπής, Live News παρουσίασε τα δραματικά γεγονότα που προβληματίζουν ιδιαίτερα στο σύνολό τους.

Από τα παιδιά της οικογένειας, το ένα ξεψύχησε το 2013 μετά από νοσηλεία λίγων μόνο ημερών σε νοσοκομείο και τα άλλα δύο μεγάλωσαν σε ίδρυμα μετά από καταγγελίες και διαπιστώσεις γιατρών για συστηματική κακοποίησή τους.

Το 2024 υπήρξε καταγγελία για ακόμα ένα παιδί, το τέταρτο της οικογένειας όπως αναφέρθηκε, που φέρεται να μεγαλώνει με τη μητέρα του.

Στις 30 Δεκεμβρίου του 2012, το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Στην πρώτη εξέταση που έγινε στο μωρό, οι γιατροί διαπίστωσαν εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες δεξιά στο μέτωπο και εκδορά στη μύτη. Η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία και υπαραχνοειδή αιμορραγία. Διαπιστώθηκαν κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές, ενώ η ακτινογραφία θώρακος έδειξε παλιά κατάγματα στα πλευρά.

Το μωράκι, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος 2 μηνών και 19 ημερών, νοσηλεύτηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι γιατροί διαπιστώνουν «κάταγμα μηριαίου και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τέμνον όργανο» και έτσι οι γονείς έχασαν την επιμέλεια και το παιδάκι μεταφέρθηκε σε ίδρυμα μετά από αναφορά στον εισαγγελέα Ιωαννίνων.

Τον Φεβρουάριο του 2016, η οικογένεια έχασε την επιμέλεια και του τρίτου παιδιού της, όταν και σε αυτήν την περίπτωση το βρέφος μόλις 40 ημερών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο πατέρας των παιδιών, τα επόμενα χρόνια καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε τηλεφωνήσει στον Οργανισμό πριν από περίπου έναν χρόνο, για να κάνει καταγγελία για το τέταρτο παιδί του.

«Τον Αύγουστο 2024 “Το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε κλήση από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του».

Πώς αθωώθηκαν οι γονείς

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι ήταν μία ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου, όπου μέτρησε από τη μία πλευρά αυτό που έλεγε ο Ηλιάδης που ήταν παρόν ως μάρτυρας κατηγορίας και ως ο άνθρωπος που κίνησε τις διαδικασίες επανελέγχου της υπόθεσης σχετικά με τους μώλωπες από την άλλη αντικρουόταν όλο αυτό και αναφέρεται στο πόρισμα του Γκότση από γιατρούς των Ιωαννίνων. Οι γιατροί στα Γιάννενα, υποστήριξαν ότι το μωρό δεν είχε μώλωπες και σημάδια κακοποίησης όταν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί, τόσο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και στο Ρίο που τελικά ξεψύχησε το μωρό, είχαν κρατήσει σημειώσεις για τους γονείς, τις οποίες παρέδωσαν στην Αστυνομία.

Όπως αποκαλύπτει το Live News έγραφαν πως η συμπεριφορά του πατέρα χαρακτηρίζεται ύποπτη, πως η μητέρα εμφανιζόταν διαρκώς φοβισμένη, ενώ το περιβάλλον που ζούσε το παιδί αναφέρεται ως «κακοποιητικό». Παρόλα αυτά, η υπόθεση έκλεισε, με την οικογένεια να μην σταματά να απασχολεί.

Πηγή: pelop.gr