Πάτρα: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της

Βίντεο ντοκουμέντο, που καταγράφει την δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα από τον σύντροφό της πριν από περίπου ένα χρόνο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σήμερα, Παρασκευή (10/10/25) εξάλλου μετά από αναβολή που είχε δοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας η δίκη του 50χρονου συντρόφου της που την ξυλοκόπησε τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο στο προαύλειο του οποίου εκτυλίχθηκε το έγκλημα το μοιραίο βράδυ.

Στις 00:07 καταφθάνει η 41χρονη και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει η γυναίκα. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά ανεβαίνει προς την μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, τη σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να τη συνεφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζό από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Ο 50χρονος αρχικά ισχυρίστηκε στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ.

Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

Ξεκίνησε η δίκη του 50χρονου

Σήμερα ξεκίνησε στην Αμαλιάδα η δίκη του 50χρονου που σκότωσε στο ξύλο την σύντροφό του έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, ωστόσο, το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορούμενου για αναβολή της διαδικασίας. Έτσι, η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2025.

