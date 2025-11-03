Πάτρα: Νέο Δίκτυο για την προστασία των παιδιών από Περιφέρεια και «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών ενώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων κακοποίησης, βίας και παραμέλησης ανηλίκων, μέσα από τη δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλούν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12μ.μ. (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου | διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα 264 41) σε Συνάντηση με θέμα: Ίδρυση Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά κακοποίηση και παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, ενδοσχολική βία και εκφοβισμός (bullying), βία μεταξύ ανηλίκων, παραβατικότητα ανηλίκων, κίνδυνοι μέσω εσφαλμένης χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, εξαφανίσεις και φυγές, προβλήματα διαβίωσης, προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, θα παρουσιαστεί το οδοιπορικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025.

Το οδοιπορικό υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη & της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας