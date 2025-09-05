Πάτρα: «Νεκροταφείο» η Μαιζώνος - Κατακόρυφη η πτώση τζίρου - Κλείνουν και δύο αλυσίδες

Διασχίζοντας την οδό Μαιζώνος νωρίς το πρωί, η εικόνα σοκάρει: καταστήματα με κλειστές πόρτες, άδειες βιτρίνες και πεζόδρομος σχεδόν άδειος. Η κατακόρυφη πτώση της κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγεί ακόμα και δύο μεγάλες αλυσίδες καλλυντικών και ρούχων σε κλείσιμο.

Η οδός, άλλοτε καρδιά της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της Πάτρας, θυμίζει «νεκροταφείο», όπως λένε οι κάτοικοι και οι έμποροι που δραστηριοποιούνται εκεί.

«Κατά συγκεκριμένες ώρες, η κίνηση είναι ελάχιστη» λέει ο Ανδρέας Καλογεράτος, παλαιός έμπορος με κατάστημα πάνω από 50 χρόνια στη Μαιζώνος. «Ο τζίρος μας έχει μειωθεί σχεδόν 50%. Οι πελάτες δεν έρχονται πια, γιατί δεν έχουν πού να παρκάρουν και η πρόσβαση με μηχανάκι ή αυτοκίνητο είναι αδύνατη». Η έλλειψη χώρων στάθμευσης αποθαρρύνει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα ηλικιωμένους ή οικογένειες με παιδιά. «Δεν μπορείς να κατεβάσεις έναν ηλικιωμένο ή έναν ασθενή έξω από το ιατρείο, γιατί δεν έχει πού να παρκάρει. Πολλά ιατρεία έχουν φύγει και μαζί τους οι πελάτες» λέει ο κ. Παναγόπουλος.

«Λείπουν τα πάρκινγκ, ο κόσμος ο δικός μας είχε συνηθίσει να κάνει στάση με το αυτοκίνητό του. Επρεπε να είχαν φτιάξει χώρους στάθμευσης μέσα στην Πάτρα» λέει ο Αλκης Κωνσταντινίδης.

Η πεζοδρομοποίηση της Μαιζώνος, έργο που στόχευε στην ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα του δρόμου, φαίνεται να έχει φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Τα λεωφορεία που παλιότερα εξυπηρετούσαν χιλιάδες επιβάτες και δημιουργούσαν κίνηση, έχουν αποσυρθεί, αφήνοντας τον δρόμο δυσπρόσιτο. Οι καταναλωτές στρέφονται σε συνοικιακά κέντρα ή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που προσφέρουν ποικιλία και ευκολία χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία στο κέντρο.

Οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί δραματικά, πολλές φορές έχουν διπλασιαστεί, καθιστώντας αδύνατη τη διατήρηση μικρών επιχειρήσεων.

Το αποτέλεσμα είναι η ερημοποίηση: «Η Μαιζώνος ήταν πόλος έλξης για Πύργο, Αίγιο, Ακράτα -τώρα δεν πατάει κανείς το πόδι του» λέει ο Βασίλης Πράπας, ενώ ο Γαβρίλης Σταυρόπουλος εκτιμά ότι έως τώρα το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αν και δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον.

Εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες, η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών και η αποκέντρωση ιατρών έχουν μειώσει την αναγκαιότητα επίσκεψης στο κέντρο. Η δυσκολία πρόσβασης με μέσα μαζικής μεταφοράς και η έλλειψη υποδομών, σε συνδυασμό με την τάση των πολιτών για συνοικιακές λύσεις στον τομέα της εστίασης, εντείνουν το πρόβλημα.

Στο πεζοδρόμιο της Μαιζώνος, κατά τις ώρες αιχμής, οι περαστικοί είναι λιγοστοί. Οι μαρτυρίες των πολιτών είναι χαρακτηριστικές: «Εγώ έχω μηχανάκι και δεν το φέρνω στο κέντρο. Πού να το αφήσω;» λέει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, που διαμένει στην Περιβόλα και μετακινείται με λεωφορείο.

Πολλοί πολίτες προτιμούν λύσεις κοντά στις γειτονιές τους, με αποτέλεσμα οι καφετέριες και τα εστιατόρια του κέντρου να βλέπουν τη ζήτηση να μειώνεται δραματικά. Η κοινωνική ζωή, άλλοτε πυρήνας του ιστορικού κέντρου, έχει αποδυναμωθεί.

Οι επαγγελματίες επισημαίνουν στην «Π» ότι το κέντρο χάνει σταδιακά τον παραδοσιακό του ρόλο ως εμπορικός και κοινωνικός πυρήνας της πόλης. «Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις», τονίζει ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, παλαιός έμπορος και προσθέτει: «Η κίνηση έχει κάνει βουτιά, αυτόν τον χειμώνα θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις», ενώ η Διονυσία Ανυφαντή προειδοποιεί: «Χώροι στάθμευσης, καλύτερη συγκοινωνία και αστυνόμευση. Αν δεν γίνουν τώρα, η καρδιά της Πάτρας θα σιγήσει για πάντα».

Υπάρχει ωστόσο και η διαφορετική καταγραφή: «Είναι πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα πλέον με τον πεζόδρομο, αλλά και η δουλειά μας δεν έχει υποστεί πτώση. Αντίθετα, βλέπω ότι έρχονται περισσότεροι τουρίστες εδώ. Είμαι ευχαριστημένος» σημειώνει ο Τάκης Καμίσης. Ισως, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση να παίζει ρόλο ότι το κατάστημά του γνωστού επιχειρηματία βρίσκεται στη συμβολή της Μαιζώνος με την Ερμού, από την οποία διέρχονται τροχοφόρα.