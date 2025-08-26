Πάτρα: Νέα αυτοψία ζητά η ανακρίτρια για την πυρκαγιά στο Γηροκομειό

Συμπληρωματική έρευνα σχετικά με την υπόθεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηροκομείου, ζητούν σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι δικαστικές αρχές της Πάτρας.

Η ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση, φέρεται να ζήτησε νέα αυτοψία από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο διακρίνονται δύο εστίες πυρκαγιάς.

Να σημειωθεί ότι στην αυτοψία της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, είχε αποφανθεί πως η εστία πυρκαγιάς σε οικόπεδο στην οδό Τρύφωνος, όπου είχε εισέλθει ο 25χρονος κατηγορούμενος που έχει προφυλακιστεί μαζί με τον 21χρονο φίλο του, οφείλονταν σε κηλίδωση (μεταφερόμενες καύτρες) και όχι σε εμπρησμό.

Το επίμαχο βίντεο δείχνει μια δεύτερη εστία πυρκαγιάς σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από το σημείο στο οποίο είχε βιντεοσκοπηθεί ο 25χρονος.

Η ανακρίτρια φέρεται να ζήτησε από τα στελέχη της Πυροσβεστικής να απλώσουν την έρευνα σε όλες τις εστίες στην περιοχή του Γηροκομείου, με έμφαση σε αυτές τις δύο που καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο.

Πηγή: pelop.gr