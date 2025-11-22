Πάτρα: Μεγάλη ποσότητα χασίς σε σπίτι γνωστού επαγγελματία – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Ένας 63χρονος άνδρας, γνωστός επαγγελματίας της Πάτρας, συνελήφθη και κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από μεγάλη ποσότητα χασίς που βρέθηκε στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μέρες μετά την σύλληψη 36χρονου Αλβανού, ο οποίος την Παρασκευή οδηγήθηκε στις φυλακές κατηγορούμενος για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με tempo24.news, η Αστυνομία, για την ίδια υπόθεση, έχει ταυτοποιήσει και έναν 37χρονο Έλληνα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα.

Χθες το απόγευμα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν μία ακόμη έρευνα, αυτή τη φορά σε σπίτι στενού συγγενικού προσώπου του 37χρονου, στο πλαίσιο της οποίας βρήκαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε αποθήκη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 13 κιλά κάνναβης και 8.190 ευρώ

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία και σε αποθήκη του κατηγορούμενου, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :

-12- κιλά και -846- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -20-

αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες

αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες -8.190- ευρώ και

-1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.