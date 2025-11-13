Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων – Καπνοί έπνιξαν την περιοχή

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία της Πάτρας, για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων της Mercedes.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, κοντά στην οδό Γλαύκου, δίπλα από την επιχείρηση Πανταζόπουλος.

Η φωτιά, άγνωστο πώς, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές ενώ οι φλόγες είχαν ξεπηδήσει και από την στέγη της επιχείρησης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε εκεί με πάνω από 4 οχήματα και πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η δύναμη της αστυνομίας. Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά.

Ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση. Ζημιές από καπνούς έχει υποστεί και η διπλανή επιχείρηση.

