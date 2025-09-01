Πάτρα: Με το... αριστερό η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο νέο Δημαρχείο - Τι είπαν με Πελετίδη για τη φωτιά

Στην Πάτρα βρέθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και νωρίτερα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Την συνάντηση απασχόλησε ιδιαίτερα η φωτιά που έπληξε την πόλη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στο δήμαρχο του εξέφρασε την συμπαράσταση της «Πλεύσης Ελευθερίας» στην «τιτάνια προσπάθεια» που κάνει μετά από αυτή τη φοβερή πυρκαγιά.

Πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη στην Πάτρα ήταν απολύτως προβλέψιμο και προδιαγεγραμμένο.

«Είναι ο λόγος για τον οποίο και εγώ προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καναμε επανειλημμένες παρεμβάσεις στη Βουλή σε όλο το προηγούμενο διάστημα, για την Πολιτική Προστασία. Για το ζήτημα της στελέχωσης της Πυροσβεστικής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου μάλιστα μπήκε στο νέο Δημαρχείο με το...αριστερό.

