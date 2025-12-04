Πάτρα: Μαθητές Β’ γυμνασίου γρονθοκόπησαν 12χρονο και βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Μαθητές της Β’ Γυμνασίου στην Πάτρα, φέρονται να γρονθοκόπησαν τον 12χρονο συμμαθητή τους ενώ βιντεοσκοπούσαν και την επίθεση

Νέο σοκαριστικό περιστατικό μαθητικής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με καταγγελία που κατέθεσε πατέρας 12χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Πατρών, ο γιος του δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τρεις συνομηλίκους του, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, κατέγραψαν μάλιστα σε βίντεο τη στιγμή της επίθεσης.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (03.12.2025), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, έξω από σχολική μονάδα της πόλης. Οι τρεις μαθητές της Β’ Γυμνασίου φέρονται να πλησίασαν τον 12χρονο, ο οποίος φοιτά στην Α’ Γυμνασίου, και να του κατάφεραν γροθιά στο μάτι, με αποτέλεσμα το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι τραυματισμένο και σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας του ανήλικου θύματος απευθύνθηκε άμεσα στις αρχές, καταγγέλλοντας το περιστατικό ως οργανωμένη επίθεση και επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα ανησυχητικό παράγοντα της βιντεοσκόπησης από τους δράστες- πρακτική που, όπως σημειώνουν ειδικοί, συνδέεται με τη διεθνώς αυξανόμενη «κουλτούρα επίδειξης» στα κοινωνικά δίκτυα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση των τριών ανήλικων δραστών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το υλικό της επίθεσης να έχει διακινηθεί ψηφιακά.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα κίνητρα των δραστών, αλλά και στο κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις προηγούμενης στοχοποίησης του 12χρονου. Παράλληλα, η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση, ενώ γονείς ζητούν αυστηρότερα μέτρα αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.

thebest.gr