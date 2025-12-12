Πάτρα: Λήστευαν με την απειλή κατσαβιδιού διερχόμενους σε πεζόδρομο – Ανήλικοι 14 και 17 χρόνων ανάμεσα στους δράστες

Τρία άτομα, ανάμεσά τους ανήλικοι, που λήστευαν πεζούς με την απειλή κατσαβιδιού στην Πάτρα συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Με θράσος οι τρεις δράστες ασκούσαν σωματική βία και έβαζαν στόχο χρήματα και τραπεζικές κάρτες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί εκ των οποίων οι δυο είναι ανήλικοι ηλικίας 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προχθές τα ξημερώματα, στην Πάτρα, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσέγγισαν δυο ημεδαπούς άνδρες που κινούταν σε πεζόδρομο και με την άσκηση σωματικής βίας, απαιτώντας χρήματα προκάλεσαν στους παθόντες σωματικές βλάβες, ενώ αφαίρεσαν από τον ένα παθόντα με την χρήση κατσαβιδιού, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι με την ίδια μεθοδολογία προσέγγισαν σε πεζόδρομο ημεδαπό άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας και τη χρήση κατσαβιδιού, του απαίτησαν χρήματα, αλλά το θύμα κατάφερε να διαφύγει.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των ληστειών, καθώς και την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το πρωί στις οικίες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.