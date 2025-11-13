Πάτρα: Κλειστή η έξοδος του Κόμβου Κ1 της Περιμετρικής μέχρι τις 16:00 λόγω εργασιών

Κλειστή η έξοδος του κόμβο Κ1 στην Περιμετρική της Πάτρας στο ρεύμα προς Αθήνα καθώς εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα Πέμπτη (13.11.25)

Όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το απόγευμα του Σαββάτου 8/11/2025 στα Μποζαΐτικα Πάτρας, δεν πραγματοποιήθηκαν οι ασφαλτικές εργασίες επί της οδού Διοδώρου. Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, αύριο Πέμπτη 13/11/2025 από τις 07.00πμ έως τις 16.00μμ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η έξοδος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ1 της Περιμετρικής Πατρών προς την οδό Διοδώρου στο ρεύμα προς Αθήνα θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον Α/Κ Ρίου. Επί της οδού Διοδώρου η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη οδό με την βοήθεια σηματωρών, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας με ασφάλεια.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.